PSG : Thiago Silva vole au secours de Mbappé

"Je pense qu'on est en train de mettre trop de pression inutilement sur un gamin de 18 ans. Neymar lui-même est tout le temps "scruté", il a 25 ans et c'est difficile. Alors imaginez Mbappé à seulement 18 ans ! Parfois, dans le foot, on ne réussit pas à avoir le résultat qu'on souhaite même quand on fait le maximum. Et Mbappé est un gamin très professionnel", a-t-il déclaré aux journalistes.