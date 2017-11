Si le club de la Principauté occupe la dernière place du groupe G avec deux points, à quatre longueurs du FC Porto (2e), Leonardo Jardim veut garder espoir. "Il faut continuer d'y croire, ce n'est pas fini (...) Les joueurs ont donné beaucoup d'énergie et ont joué avec leurs limites. C'est notre philosophie. On a très bien joué, on a bien pressé l'adversaire, on s'est créé des occasions. J'ai deux sentiments distincts. Je suis triste pour le résultat mais très heureux de l'attitude de l'équipe", a confié le coach portugais à la presse.