Real Madrid : Ronaldo envoie un tacle à ses coéquipiers

Dans des propos relatés par le quotidien Marca, l'attaquant portugais pense que le départ de certains joueurs a affaibli le groupe. "Les joueurs qui sont arrivés ont beaucoup de potentiel. Pepe , Morata et James nous ont rendu plus forts. Nous avons aussi besoin de Carvajal et Bale. Nous n'avons pas une moins bonne équipe, mais nous avons moins d'expérience et c'est très important."