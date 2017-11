Le Real a cédé à White Hart Lane, Agüero meilleur buteur des Citizens... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

On débute avec le journal L'Equipe et les retrouvailles entre l'Olympique Lyonnais et Everton, en Ligue Europa. Vainqueur à Goodison Park (2-1), le club rhodanien se rapprochera de la qualification en seizièmes de finale contre des Toffees dos au mur, dans l'obligation de l'emporter.On poursuit avec La Gazzetta dello Sport et la défaite de Naples, à domicile, contre Manchester City (2-4). En dépit de la bonne performance de Lorenzo Insigne , les hommes de Maurizio Sarri ont craqué et ne sont que troisièmes du groupe F avec trois points, à six longueurs du Shakhtar Donetsk.Le quotidien As montre un Sergio Ramos dépité. Double tenant du titre, le Real Madrid n'a pas fait le poids sur le terrain de Tottenham (3-1) et semble se diriger vers la deuxième place du groupe H, les Spurs étant en tête avec trois points d'avance.On termine avec le Daily Mirror et le doublé de Dele Alli avec Tottenham, contre le Real Madrid (3-1). Autre performance à souligner, celle de Sergio Agüero. Auteur à Naples (4-2) de son 178e but, l'avant-centre argentin de Manchester City est désormais le meilleur buteur de l'histoire du club mancunien.