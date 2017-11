Selon le quotidien italien Tuttosport, le board catalan lorgnerait le défenseur de nationalité slovaque Milan Skriniar . Arrivé en Lombardie durant le dernier mercato estival, en provenance de la Sampdoria Gênes, le footballeur de 22 ans ne devrait cependant pas être cédé par les Nerazzurri. Et pour cause : avec onze titularisations en Serie A , il fait partie des éléments les plus utilisés par Luciano Spalletti