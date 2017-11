Dortmund : Bosz passe un coup de gueule contre ses joueurs

Après le match, son entraîneur Peter Bosz a regretté les situations loupées par Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers. "Je comprends la déception des joueurs. On se doit de gagner contre un adversaire comme celui-là, et on ne l'a pas fait, a analysé le Néerlandais. Au début c'était très dur, mais nous avons ouvert le score, et là, il faut marquer le deuxième but. Eux, la première fois qu'ils s'approchent de notre but, ils marquent. Derrière, nous avons beaucoup d'occasions et nous ne les mettons pas au fond. Nous avons maintenant besoin d'une victoire pour sortir de cette situation, c'est indispensable."