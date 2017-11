Épanoui avec les Citizens, le Diable Rouge envisage de rester très longtemps dans l'effectif de Josep Guardiola . "J'aime le style de jeu de l'équipe, c'est plus facile comme joueur. C'est un environnement parfait. Depuis que je suis ici, j'ai confiance en moi. J'aime le projet du club. Il y avait une équipe plus âgée avant. Il y a eu beaucoup de transferts, avec des jeunes. Ils construisent pour l'avenir. Je suis heureux, je me vois longtemps ici", a-t-il déclaré à Sky Sports.