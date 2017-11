Monaco : l'indisponibilité de Lemar est connue

🚨Touché contre Besiktas, Thomas Lemar sera absent entre 3 et 4 semaines suite à une entorse acromio-claviculaire de l'épaule droite. pic.twitter.com/xJCTLacmRi — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 2 novembre 2017

Le club du Rocher a précisé la durée de l'absence du milieu offensif français, estimée "entre trois et quatre semaines." L'ex-Caennais manquera donc les deux rencontres de l'équipe de France contre le Pays de Galles et l'Allemagne, ainsi que les réceptions de Guingamp (4 novembre) et Leipzig (21 novembre). Sa participation au choc contre le PSG (26 novembre) n'est pas assurée.