Au quotidien régional Bien Public, l'ancien joueur de Nice s'est confié sur son été agité et sur un choix de prime abord déroutant : "J'avais envie et besoin d'un nouveau challenge, ma priorité était l'étranger. J'avais plusieurs opportunités : soit je choisissais l'argent et j'allais en Turquie , aux Emirats ou en Chine, soit le kif et la volonté de voir grandir mes enfants en sécurité et avec la possibilité de devenir bilingue. L'ancien Bordelais Fahid Ben Khalfallah, en Australie depuis 2014, m'a raconté la vie locale et a achevé de me convaincre. Je ne regrette pas mon choix."