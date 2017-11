Âgé de 19 ans, Dayot Upamecano s'est imposé dans la défense centrale du club allemand, qui joue la Ligue des Champions cette année. De quoi attiser les convoitises. "L'intérêt des grands clubs m'honore, bien sûr. Mais pour le moment, seul le RB Leipzig compte. Ici, je dois travailler dur pour commencer et atteindre plus d'objectifs plus tard." Le FC Barcelone Manchester United ou encore Liverpool l'observent de près.