Ligue Europa : L'OM et Nice trébuchent

Seul les Lyonnais auront réussi leur soirée en ce jeudi de 4e journée de Ligue Europa. L'Olympique de Marseille s'est incliné au Portugal contre le Vitoria Guimaraes (0-1) sur un but de la tête de Hurtado. Les Phocéens, pas brillants dans le jeu ont raté plusieurs occasions de marquer par Njie et Sanson. A noter, l'exclusion de Patrice Evra , avant même le début du match. L'ex-international, pris a partie par des supporters marseillais est allé réglé ses comptes d'un vioent coup de pied. L'OM reste deuxième du groupe I, derrière le Red Bull Strasbourg , tenue en échec par Konyaspor (0-0). Dans le groupe K, Nice s'incline sur le terrain de la Lazio (0-1). Dans le temps additionnel, Maxime Le Marchand marque contre son camp et permet aux Romains d'être déjà qualifiés. Zulte-Waregem s'impose aux Pays-Bas contre Vitesse Arnhem (0-0). Leader du groupe H, Arsenal avait l'occasion d'officialiser son passage en 16e de finale mais devra patienter, tenu en échec par l'Etoile Rouge de Belgrade (0-0).Résultats de 21h05 : Arsenal-Etoile Rouge (0-0) / Ath. Bilbao-Östersunds (1-0) / Cologne-BATE (5-2) / Steaua-H. Beer Sheva (1-1) / Guimaraes-OM (1-0) / Hertha Berlin-Zorya (2-0) / Lazio-Nice (1-0) / Plzen-Lugano (4-1) / Real Sociedad (3-0) / RB Salzbourg-Konyaspor (0-0) / Rosenborg-Zenit (1-1) / Vitesse_Zulte-Waregem (0-2)Par Etienne Comte (iDalgo)