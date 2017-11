Après la rencontre, le technicien des Gones Bruno Genesio était évidemment ravi de la performance de ses troupes. "On a eu beaucoup de justesse technique pour faire courir cette équipe. On a gardé nos principes. On a vu de bonnes choses. On reste sur une belle série (...) Les joueurs qui jouent un peu moins ont répondu présent. Cela montre l'état d'esprit du groupe et que personne ne lâche. C'est primordial pour le groupe." Deuxièmes du groupe E, les partenaires d' Anthony Lopes ont cinq points d'avance sur Limassol.