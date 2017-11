"C'est dur ce soir (hier). Perdre sur un but à la dernière minute, ça fait partie du jeu. Mais c'est dur après une performance solide où on a bien défendu, on a bien pressé haut. On était peut-être un peu moins sereins sur la fin. Mais il n'y a rien à reprocher à mes joueurs, absolument rien", a confié l'entraîneur suisse Lucien Favre en conférence de presse. Mais les Aiglons restent maîtres de leur destin pour la qualification : "Oui. On a le temps d'y penser, c'est dans trois semaines. Il faudra faire un bon match avant tout. Se concentrer sur le jeu. Ça ne sera pas un match facile."