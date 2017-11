Le pétage de plombs d'Evra, la sortie fracassante de Ronaldo... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

On débute avec L'Equipe et le geste "insupportable" de Patrice Evra avant Guimaraes-OM. Pendant l'échauffement, le latéral tricolore a répondu aux insultes d'un supporter en lui assénant un coup de pied au visage. Expulsé, il risque une très lourde suspension.Derrière les Alpes, La Gazzetta dello Sport s'arrête sur le nul de l'AC Milan sur le terrain de l'AEK Athènes (0-0), en Ligue Europa. Vincenzo Montella a sans doute grillé une cartouche au sujet de son avenir sur le banc. Il n'a pas le droit à l'erreur à Sassuolo, dimanche en Serie A On poursuit avec la première page du quotidien catalan El Mundo Deportivo qui revient sur les déclarations de Cristiano Ronaldo, après la défaite en C1 contre Tottenham (3-1). La star portugaise a lancé une pique en affirmant que le Real Madrid était plus fort avec Pepe Alvaro Morata et James Rodriguez Pour conclure, le Daily Mirror revient sur la nouvelle contre-performance d'Everton, sévèrement battu à Lyon (3-0) en C3. En plein marasme, les Toffees n'ont pas réagi en dépit du départ de Ronald Koeman . Selon nos confrères, Sam Allardyce risque d'être refroidi et va se poser des questions sur son éventuelle arrivée.