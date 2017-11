ASSE-OL, Man City-Arsenal, Dortmund-Bayern... Le programme TV du weekend

On commence avec la 12e journée de Ligue 1 et le déplacement du PSG à Angers, samedi à 17 heures sur Canal + et BeIN Sports 1. Après sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions , le leader parisien voudra signer un nouveau succès. Dimanche, à 21 heures sur Canal +, il est impossible de louper le derby entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais. Troisièmes, les Gones ont quatre points de plus que des Verts guère convaincants depuis quelques semaines.On poursuit avec la 11e journée de Premier League et la rencontre entre Manchester City (1er) et Arsenal (5e), dimanche à 15h15 sur SFR Sport. Auteurs pour le moment d'une saison exceptionnelle, les joueurs de Josep Guardiola visent une quinzième victoire d'affilée toutes compétitions confondues. Le même jour, à 17h30 sur SFR Sport, Chelsea (4e) accueillera Manchester United (2e). Relégués à cinq points de City, les Red Devils veulent frapper un grand coup contre le champion sortant.On enchaîne avec la 11e journée de Liga et la belle opposition entre le FC Barcelone et le FC Séville , samedi à 20h45 sur BeIN Sports 2. Toujours invaincus, les Blaugrana d' Ernesto Valverde devancent de quatre unités le FC Valence . Dimanche, à 20h45 sur BeIN Sports 1, le Real Madrid recevra Las Palmas. Troisièmes, les protégés de Zinedine Zidane restent sur deux défaites contre Gérone et Tottenham et ne doivent pas flancher face au premier relégable.On file en Allemagne pour parler de la 11e journée de Bundesliga, avec l'affiche entre le Borussia Dortmund (2e) et le Bayern Munich (1er), samedi à 18h30 sur BeIN Sports 2. De retour au premier plan avec la présence sur le banc de Jupp Heynckes , le club bavarois rencontre des Borussen en difficulté, distancés de trois longueurs. Pour terminer, la 12e journée de Serie A est marquée par l'opposition entre la Juventus Turin (3e) et la lanterne rouge Benevento, dimanche à 15 heures sur BeIN Max 4.