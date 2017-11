Sous contrat jusqu'en juin 2020 avec le club de la ville rose, le défenseur tricolore explique qu'il devra un jour quitter l'effectif haut-garonnais. "A terme, je sais que ma progression passera par un départ, mais j'ai encore le temps d'y penser." Le footballeur de 20 ans est revenu sur son mercato estival. "Ça fait toujours plaisir de voir que des clubs prestigieux s'intéressent à vous mais je ne me suis pas posé plus de questions que ça. L'intérêt de Monaco et Leipzig ? Oui ça faisait partie entre autres des clubs qui se sont manifestés mais ça ne m'a pas dérangé de rester et ça n'a pas non plus changé ma façon d'être. Encore une fois, j'ai le temps."