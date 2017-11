OM : Ménès ne veut pas enfoncer Evra

Le journaliste de Canal + refuse d'en rajouter une couche sur le geste du défenseur tricolore. "Je n'ai même pas envie de l'accabler. D'abord parce que je n'aime pas hurler avec les loups - et j'ai longtemps été le seul à hurler à son sujet. Et aussi parce que les supporters marseillais, capables de passer d'un jour à l'autre de l'amour à la haine et de mettre une pression de dingue sur les joueurs, ont parfois une attitude proche de l'insupportable. Attention, cela n'excuse en rien cette réaction inappropriée et inadmissible. Mais on peut aussi comprendre qu'il soit beaucoup moins bien moralement que ses vidéos le laissent croire et que ses nerfs aient lâché. Mais là j'ai bien peur que cet incident mette un terme à sa carrière marseillaise."