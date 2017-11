Le technicien espagnol des Verts a expliqué ce qu'il attendait de ses joueurs. "C'est un match différent. J'espère qu'avec notre coeur et notre motivation nous serons au niveau. Nous allons aborder le match comme de vrais Stéphanois, avec humilité et un énorme coeur. Il faudra avoir le coeur chaud et le tête froide. J'espère gagner mon premier derby. Pas seulement pour moi, pour tous les supporters."