Bayern : Ribéry vers la sortie ? Rummenigge répond

"C'est un joueur extrêmement méritant qui apprécie beaucoup le club et les supporters. Mais le football est un sport de compétition et on doit se poser les bonnes questions. La question, c'est : est-ce que Franck Ribéry représente le futur du club ou avons-nous besoin d'un nouveau joueur ? Nous ne déciderons pas aujourd'hui en novembre de son avenir. Et d'ailleurs, il est blessé en ce moment, ce ne serait pas humain d'engager des discussions sur le sujet en ce moment", a expliqué le président du conseil d'administration bavarois.