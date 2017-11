PSG : Emery évoque la progression de Kurzawa

"Il a sorti son émotion. Il sait qu'il ne jouait pas très bien les derniers matchs, qu'il avait besoin de progresser. C'est un peu l'émotion d'être content de sa performance, a-t-il expliqué. Je crois qu'il a aussi fait un bon match à côté de ça. C'était un moment avec beaucoup de chaleur. C'est vrai que nous avons parlé d'être tranquille. Avant le match, je lui ai dit : confiance, tranquille, travaille pour améliorer les choses, les détails. Je lui ai dit pour faire de meilleures prestations pour lui, pour l'équipe. Après le match, c'était le même message : tranquillité. Quand il ne joue pas bien, je dis tranquille et quand il joue bien, c'est pour maintenir la stabilité. C'est pour maintenir la progression. Il a dit qu'il s'entraînait fort et qu'il arrivait dans le match avec cette mentalité. Un joueur comme Layvin peut progresser individuellement et le match de mardi, c'est bon pour tous."