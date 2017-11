Man Utd : Lukaku répond à ses détracteurs

"Je pense que beaucoup de gens me jugent comme un produit fini. J'ai 24 ans, tu ne peux pas me juger comme un produit fini. Je préfère vivre une année au cours de laquelle je m'améliore encore et encore plutôt que d'être directement au top pour ensuite décliner, a-t-il déclaré. Je sais que j'ai beaucoup de talent. Je peux faire beaucoup de choses, marquer des buts du gauche, du droit, de la tête. Mais je veux aussi être un créateur, je veux faire plus de passes décisives. Je veux être sûr que, lorsque l'équipe est en difficulté, elle peut compter sur moi."Depuis le début de la saison, l'attaquant belge a inscrit 7 buts en 10 rencontres de Premier League