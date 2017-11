Rennes : le violent communiqué de Ruello

🎙💬 René #Ruello : " Je me dois de rétablir la vérité " ▶️ https://t.co/9ZVE31jBSx pic.twitter.com/qS5JKGTvxo — Stade Rennais F.C. (@staderennais) 3 novembre 2017

"Chers supporters ayant pris l'engagement de m'adresser directement à vousJe me dois de rétablir la vérité suite à l'article paru dans Ouest-France sous la signature de Guyader qui met en cause la gestion du Stade Rennais F.C.Le Stade Rennais F.C. se porte bien. Le CA (hors droit tv) a augmenté de 17% en 3 ans. Le nombre de partenaires est en forte augmentation, un signe fort de validation du projet.Le nombre de spectateurs est passé de 19 600 à 22 600 de moyenne soit 16 % de hausse. Ce qui fait un taux de remplissage de 77 % soit juste derrière le PSG et l'Olympique Lyonnais pour les stades d'une capacité de plus de 25 000 personnesLe Club Rouge et Noir compte aujourd'hui plus de 150 clubs de la région partenaires du Stade Rennais F.C. Il n'y en avait aucun il y a 3 ans.Depuis l'arrivée de Christian Gourcuff , le club a transféré pour 75 millions d'euros et a acheté pour 43 millions d'euros. Retraitée des soldes d'exploitation, c'est une trésorerie nette de 10 millions d'euros dégagée par le club. C'est-à-dire que, pour la 1ère fois, depuis le rachat du club, l'actionnaire n'a pas eu à " boucher les trous ".Sur le plan sportif, trois victoires consécutives placent le club en 13e position du classement de L1 (devant Nice et Lille ) et nous qualifient pour les 8ème de finale de la Coupe de la Ligue . Une victoire prometteuse à Montpellier qui venait de prendre un point contre le Paris SG et l' AS Monaco avant d'aller gagner à Saint-Etienne . Compte-tenu des blessés, suspendus et décisions arbitrales défavorables, le bilan n'est pas si mal... en attendant mieux. C'est ce que Guyader appelle une crise ! Il aurait été bien inspiré de travailler un peu, de s'informer au minimum et surtout de réfléchir mais réfléchir c'est la fonction essentielle du miroir et Guyader n'est pas un miroir. Au-delà du piètre narrateur, Guyader est un inventeur navrant qui se nourrit d'un copinage déçu et jaloux au détriment d'une information vraie. Guyader confond la plume et le rouleau à pâtisserie. En réalité Guyader n'intéresse personne sauf Guyader lui-même. Avant de me donner des leçons de gestion ainsi qu'à " Monsieur PINAULT " (et oui ce n'est ni François, ni Pinault...), je souhaite à Guyader de gérer son livret de caisse d'épargne comme Monsieur PINAULT a géré le sien il y a... 60 ans !!! N'en déplaise à Guyader le Stade Rennais F. C'est une entreprise en bonne santé dans tous les secteurs. Mais dans l'immédiat il faut faire quelque chose pour sauver Guyader qui depuis 3 ans se morfondait dans son placard. Guyader souffre d'une autre infirmité : il est né pour le malheur. Alors inventons-lui une crise pour calmer ses aigreurs et pour son bonheur !!!"