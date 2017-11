OM, Evra : Bravo accuse les supporters marseillais

"On est trop indulgents avec les supporters. Maintenant les supporters ont le droit d'insulter, de pénétrer sur la pelouse, a lancé l'ancien milieu de terrain. Pour l'image, ce qu'Evra a fait n'est pas bien, mais qu'est-ce que les supporters font sur le terrain ? Lors de Monaco- Marseille , des mecs sont descendus sur la piste, il a fallu un cordon de CRS pour les empêcher d'aller sur la pelouse. Il n'y a pas eu une sanction. Les supporters ont pris du poids à Marseille, ils sont parfois menaçants. Les Anglais ont réussi à détourner le problème en mettant des places chères, ce n'est pas la bonne solution, mais en France la violence des supporters existe, et ça ne s'arrange pas. Les supporters se plaignent d'être parqués, fouillés, mais il y a toujours des débordements, c'est de pire en pire. On banalise le fait que quand on paie sa place, on peut insulter, et qu'un joueur, parce qu'il a une position privilégiée, ne doit pas répondre. Il y a les joueurs qui se disent que c'est comme ça, qu'il ne faut pas répondre, que c'est "normal", et il y a ceux qui sont plus courageux et qui n'ont pas peur. Je respecte ce qu'Evra a fait parce qu'il est courageux : maintenant, il aura les ultras contre lui, il est tout seul."