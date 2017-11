Montpellier : L. Nicollin recadre gentiment Aulas

"Déjà, Aulas, c'est un ami. Après, je comprends sans comprendre. Je comprends qu'il défende son club et qu'il se dise qu'il ne peut pas rivaliser avec le PSG, mais comme moi, je ne peux pas rivaliser avec Lyon, a-t-il déclaré dans les colonnes du magazine. Cet été, on était intéressés par le joueur d'Amiens Tanguy Ndombele, mais l' OL a mis 10 millions d'euros sur la table. Et je ne crie pas au loup ! Quid des avantages fiscaux de Monaco ? Personne n'en parle, mais, personnellement, je trouve ça plus “dégueulasse” que le recrutement du PSG. Un joueur étranger qui vient à Monaco ne paie pas d'impôts, alors que quand Neymar touche trois millions d'euros par mois, l'État français récupère des sous... Si tu tapes sur Paris, tape sur Monaco, c'est tout ce que je dis."