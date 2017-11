OM : le club annonce la mise à pied d'Evra

📝 Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille



👉 https://t.co/79HEj1rFSQ pic.twitter.com/Ufli8agO3d — Olympique Marseille (@OM_Officiel) 3 novembre 2017

"En outre, les premiers résultats de l'enquête interne diligentée par le club font apparaître un comportement inacceptable de la part d'une poignée de provocateurs ayant proféré des injures haineuses particulièrement graves à l'encontre du joueur et ce, alors que celui-ci et ses coéquipiers s'échauffaient en vue d'une rencontre importante, précise le club phocéen. En tant que joueur professionnel et expérimenté, Patrice Evra ne pouvait y répondre d'une manière aussi inappropriée. Le club poursuit son enquête et utilisera tous les moyens de droit à sa disposition à l'encontre d'individus qui, sous couvert de leur passion pour l'OM, mettent en danger sa réputation en pénétrant sur le terrain et en injuriant un joueur au lieu de le soutenir."