Rennes : Ruello s'en va, Létang devient président (Officiel)

Et comme prévu, c'est Olivier Létang qui prend sa succession à la tête des Rouge et Noir. L'ancien directeur sportif du PSG a été nommé président délégué et manager général du club, une double casquette que l'homme de 44 ans occupera à partir du 7 novembre prochain. "Je tiens à remercier René Ruello, président bénévole, passionné et généreux qui a, sans relâche, mis sa détermination et sa force de caractère au service de ce club. Avec l'arrivée d'Olivier Létang, le Stade Rennais F.C. ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Notre ambition d'actionnaire pour l'avenir du Stade Rennais F.C. reste intacte. Nous souhaitons maintenant que le club retrouve durablement le chemin de la victoire dans un climat serein", a réagi le propriétaire François Pinault