L'OM a mis à pied Evra, le 600e match de Messi... Le Tour d'Europe de la presse

On débute avec le journal L'Equipe et l'annonce par l'Olympique de Marseille de la mise à pied de Patrice Evra, à la suite de son coup de pied contre un supporter. Cette annonce marque sans doute le début de la fin pour le latéral tricolore. Autre dossier, l'officialisation de la nomination d' Olivier Létang comme président du Stade Rennais On se rend derrière les Alpes pour évoquer la première page du Corriere dello Sport consacrée à la situation à l'AC Milan. Son entraîneur Vincenzo Montella joue sa dernière chance sur le terrain de Sassuolo, dimanche. Gennaro Gattuso , le coach de la Primavera, se prépare à récupérer le poste en cas de nouvelle contre-performance.On enchaîne avec le quotidien El Mundo Deportivo et la belle affiche entre le FC Barcelone et le FC Séville marquée par le 600e match de Lionel Messi. Auteur de 29 buts face au club andalou, l'attaquant argentin peut permettre aux Blaugrana de conforter la première place du classement.Pour terminer, le Daily Mirror rapporte la visite à l'entraînement de Roman Abramovitch, le propriétaire de Chelsea. Après la lourde défaite en Ligue des Champions contre l'AS Rome, le milliardaire russe a voulu remobiliser le groupe, et peut-être mettre la pression sur Antonio Conte