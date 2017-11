Toulouse : Dupraz et la question de sa prolongation

Pour Ouest-France, le coach de 55 ans a indiqué qu'il ne voulait pas se prendre la tête sur son avenir. "Je suis très content d'être à Toulouse. Je suis fidèle et je respecte mes dirigeants. Je suis à 200 % à Toulouse et je ne me soucie pas de savoir que je suis à un an et demi de la fin de mon contrat. Si je dois prolonger, je le ferai, si je dois m'en aller, je m'en irai. Je suis très tranquille."