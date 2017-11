OM : Larqué pense qu'on se souviendra d'Evra pour Knysna et Guimarães

"Evra reportera-t-il le maillot de l'OM ? Bien sûr que non. C'est impossible. Ce serait un aveu de faiblesse terrible face à quelqu'un qui, depuis quelque temps, essaye d'usurper tout le monde", a-t-il déclaré. Il n'apprécie pas l'homme qu'est devenu l'ancien Mancunien : "Est-ce que vous vous rappelez d'une action de Patrice Evra , malgré ses 81 sélections, ses cinq titres de champion d'Angleterre, ses titres de champion d'Italie, est-ce que vous vous rappelez d'une action exceptionnelle à mettre avant Knysna et Guimarães ? Cela veut dire que quoi qu'il fasse, il sera catalogué comme l'homme de Knysna et l'homme de Guimarães. Et ce n'est que justice. Alors, parfois, il y a des raccourcis quand on juge un joueur. Quelquefois, nous sommes trop stricts. Mais concernant Evra, cela restera un joueur parmi tant d'autres, qui aura évolué dans des équipes avec un formidable palmarès, et en tant qu'homme, un triste sire."