OM : le tacle de Bielsa à Garcia

"Evra ? C'est une situation qui s'inscrit dans une réalité que j'ignore, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas d'opinion à émettre, a confié le technicien lillois. J'ai vu l'autre jour que Rudi Garcia a dit, sans volonté d'interférer, qu'il aurait sans doute mieux fallu qu'Enyeama, Basa et Mavuba soient toujours dans l'équipe. J'ai toujours dit que pour construire une opinion, il fallait une base factuelle bien solide... À l'évidence, je valorise Basa, Enyeama et Mavuba, mais ce que je dis, c'est que je ne veux pas répéter une conduite qui me semble erronée, c'est-à-dire, émettre une opinion sur des choses dont je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants."