PSG : Toko-Ekambi a compris les propos de Mbappé après le Clasico

"Personnellement, ça ne me choque pas. Il ne le dit pas dans un mauvais sens, ce sont juste les gens qui interprètent mal ce qu'il explique, a-t-il déclaré. Le PSG joue la Ligue des Champions , des gros matchs. En plus, au PSG, mis à part quelques Français, il y a surtout des étrangers. Quand Dani Alves explique qu'il ne connaît pas les joueurs de l'OM, personne ne lui en tient rigueur. Ce n'est pas péjoratif ce qu'il dit, c'est juste qu'à la base, les étrangers ne sont pas parisiens et qu'ils n'ont pas la rage contre Marseille . Ils font leur boulot, pour eux c'est un match de championnat et comme ils visent la Ligue des champions, ils disent ce genre de choses. Mais je le répète, ça n'a rien de péjoratif."