OL : Diaz donne son avis sur le championnat de L1

"C'est une ligue très physique, très forte. On dit que le championnat français est une ligue mineure, et qu'il ne vaut pas le niveau de la Premier League ou du championnat espagnol. Mais je ne vois pas ça comme ça. C'est un championnat très compétitif, et il s'améliore dans le jeu et dans tous les aspects", a-t-il déclaré au quotidien espagnol.