Bundesliga : le Bayern se balade à Dortmund

Après l'ouverture de la marque d' Arjen Robben d'une lourde frappe (17e), l'attaquant polonais Robert Lewandowski a signé sa onzième réalisation de la saison (37e), avant le but de David Alaba (67e). Marc Bartra a sauvé l'honneur (88e). Contre des Borussen en difficulté depuis plusieurs semaines, les hommes de Jupp Heynckes réalisent une superbe opération et confortent la première place du classement, avec désormais six points de plus que le BVB. Troisièmes, les partenaires de Pierre-Emerick Aubameyang sont relégués à deux longueurs de Leipzig, tombeur de Hanovre (2-1).