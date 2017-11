"Je veux bien répondre, a-t-il expliqué aux journalistes. Je suis là pour discuter du match mais on va parler de cet incident. Je n'aime pas porter de jugement sur qui que ce soit. L'état d'esprit après le match et cet incident, c'est la tristesse." Il souhaite que l'affaire soit très rapidement réglée : "J'ai déjà été pris pour cible par les supporters, c'est difficile à vivre et pas simple à gérer. C'est compliqué quand ça arrive. C'est dommage parce que l'OM et ses supporters c'est quelque chose de fort et il faut tous qu'on aille dans le même sens. Je respecte énormément Pat, c'est quelqu'un que j'aime, à titre personnel qui m'a beaucoup apporté. On a besoin de nos supporters et d'avancer dans le même sens. J'espère que cet incident ne viendra pas hanter le Vélodrome."