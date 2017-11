Ligue 1 : Monaco balaye Guingamp, Nantes sur le podium

L'ASM a imité le PSG . Monaco s'est en effet très largement imposé ce samedi soir à Louis-II face à Guingamp (6-0), dans le cadre de la 12ème journée de Ligue 1 . Traoré (27e, 76e) et Carillo (10e, 78e) se sont offerts des doublés et Keita Baldé (36e) et Fabinho (45e+1 sp) ont également participé au festival. Avec cette large victoire, Monaco (2e) revient à quatre points de Paris. De son côté, Troyes a écrasé Strasbourg (2-0) à l'aide des buts de Suk Hyun-Jun (48e), Khaoui (55e) et Niane (90e+3). Dans le même temps, Nantes s'est imposé face à Toulouse (2-1) et monte ainsi sur la troisième marche du podium. Thomasson (16e) et Sala (67e) ont inscrit les buts des Canaris tandis que Blin (60e) avait réduit l'écart pour les Toulousains. Enfin, Montpellier et Amiens ont concédé le match nul (1-1). Sio (82e) avait ouvert le score pour les Héraultais avant l'égalisation d'Avelar (88e).Les résultats du soir : Monaco 6-0 Guingamp / Montpellier 1-1 Amiens / Nantes 2-1 Toulouse / Troyes 3-0 Strasbourg.Par Antoine Merminod (iDalgo)