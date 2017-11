Zidane sous pression, le derby Sainté-OL... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ANGLETERRE

ESPAGNE

ITALIE

Ce jour, l'Equipe fait sa "une" sur le derby entre les Verts et les Gones. Stéphane Ruffier et Nabil Fekir , les hommes en forme des deux équipes, apparaissent en face à face. Le quotidien français nous dit que l'enjeu du match dépasse l'obtention d'un bon résultat. Les deux équipes chercheront à affirmer leur supériorité sur l'adversaire, pour une rencontre qui s'annonce donc bouillante.Outre-Manche, le Daily Express fait sa "une" sur une phrase lâchée par Antonio Conte, le coach de Chelsea , qui affirme être "The Miracle Man". Cette référence a José Mourinho , auto-surnommé le Special One, marque les retrouvailles en fin d'après-midi, à 17h30, entre Chelsea et Manchester United , pour le choc de la 11e journée de Premier League En Espagne, alors que AS met Zinédine Zidane en couverture, Marca annonce que le Real Madrid n'a "pas de marge d'erreur", ce soir, face à Las Palmas. Après deux défaites de suite, une contre Girona en Liga , une contre Tottenham en Ligue des Champions , l'équipe va devoir s'imposer sous peine de voir son entraîneur français en danger sur le banc.En Italie, la Gazzetta Sportiva fait sa "une" sur le choc électrique qui se jouera à midi et demi entre l' Inter Milan et le Torino. Les Intéristes, second de Serie A derrière Naples , vont tenter de gagner contre l'équipe de Turin, qui retrouve Andrea Belotti , pour tenter de prendre la tête. Ils pourront compter, pour cela, sur leur capitaine argentin Mauro Icardi , dans une forme étincelante.