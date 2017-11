Atlético Madrid : le frère de Griezmann critique Simeone

Vainqueur au bout du suspense à l'extérieur (90e), grâce à Thomas Partey, l'Atlético Madrid s'est fait peur. Le frère de l'international français a, lui, décidé de marquer son mécontentement sur Twitter. "On avance de 40 mètres, on recule de 80 ! Une habitude, je ne comprends pas ! Antoine joue 6" s'est d'abord plaint Théo Griezmann. Il a ensuite ajouté qu'il avait l'impression de "revivre le même match à chaque fois", et a conclu en disant que son frère ne pouvait pas se créer d'occasion s'il n'avait pas le ballon. Théo a finalement décidé de supprimer ses critiques à peine voilées envers la tactique de Diego Simeone