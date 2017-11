"Si je serai le dernier à partir ? C'est très difficile à dire, car il y a des grands joueurs qui sont arrivés. Le plus important c'est de jouer, de se sentir important dans son équipe, a-t-il expliqué. Le jour où je ne me sentirai plus important dans cette équipe, je devrais partir, car la vie pour moi c'est de jouer au foot. Si je me sens important ? Maintenant oui. Cela fait un an et demi que je souffre avec des blessures. C'est à cause de mes blessures que je sors de l'équipe et non suite à une décision de l'entraîneur. C'est normal que ce soit un peu difficile, mais si je suis bien physiquement, je sais que je suis important pour cette équipe."