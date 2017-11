"Si la mise à pied est la bonne réaction de la part de l'OM ? Il y a eu beaucoup d'emballement depuis ce geste-là, qui est inexcusable, a affirmé le consultant. Mais il y a une chose qui existe dans le football, ce sont les conseils de discipline et les sanctions. Dans le foot, et le sport en général, quand on fait une erreur, on est sanctionné. Patrice Evra a fait un geste inexcusable. Il va être sanctionné par le club et par l' UEFA . Guimarães va être sanctionné parce que les supporters sont entrés sur le terrain, les supporters seront sûrement sanctionnés. Donc, j'entends beaucoup de battage, depuis jeudi soir. C'est quelque chose qui est rare dans le football, il faut le dénoncer. Mais de là à en faire des tonnes et des tonnes... C'est un salarié d'un club, ou d'une entreprise, qui a fait une faute grave et qui va être sanctionnée. La première étape, c'est la mise à pied, et puis derrière il y aura peut-être d'autres sanctions. J'ai l'impression qu'on a assisté à un suicide sportif en direct. Je suis en train de me demander si pour les deux parties, la séparation n'est pas la meilleure solution. C'était déjà difficile à vivre pour lui, au quotidien, depuis qu'il n'était plus titulaire. Il était pris à partie par les supporters et pour le club c'était difficile. Rudi Garcia ne le prenait pas à domicile et ne l'amenait qu'à l'extérieur. Une fois qu'on a dit ça, je veux dire : il n'a tué personne Patrice Evra..."