OL : Depay ne veut pas tout le temps défendre

"On est passé du 4-3-3 au 4-4-2, le coach me demande beaucoup d'efforts, et j'essaie de faire ce qu'il me demande, a précisé l'ancien Mancunien. La vérité est que je ne suis pas capable de le faire de la même manière à chaque match, je ne suis pas un arrière gauche. Le plus important pour moi, ce qu'on attend de moi, ce sont les buts et les passes décisives. Pour le reste, je fais de mon mieux, mais quand on me demande de me concentrer sur la défense, j'ai envie de dire : "Vous ne vous souvenez pas pourquoi vous m'avez recruté ?" Ce n'était pas pour défendre tout le temps."