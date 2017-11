"Est-ce vrai que Marseille voulait s'attacher mes services ? Oui, c'est vrai. C'était un projet intéressant. Avec mon grand frère, on a étudié le dossier. Mais on a opté pour Lyon", a-t-il indiqué au magazine. Pour rappel, l'attaquant a été recruté en échange de 10 millions d'euros, l'été dernier, et a inscrit 2 buts en 11 rencontres de Ligue 1 , depuis le début de la saison.