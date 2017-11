PSG : Rabiot va prolonger, indique Riolo

"Sa période actuelle est indéniablement bonne. Il va prolonger au PSG, et ce sans condition, a fait savoir le journaliste sur RMC. On ne va quand même pas essayer de nous faire croire que les discussions sur son poste n'ont pas existé ? Ce serait gros. Mais peu importe, si ce qui lui a trop souvent pollué la tête disparaît, lui et le PSG en profiteront. Rabiot est un 6 ! Un 6 moderne. Il l'a montré dans des gros matchs comme dans des petits comme à Angers."