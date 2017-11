Match Real Madrid - Las Palmas en direct

Real Madrid Las Palmas 1 - 0 Mi-temps 41' Carlos Henrique -

Le film du match en direct Carlos Henrique But de 41' Francisco R. Alarcon Suarez,Isco Carton jaune pour 45'



C'est sous pression que le Real Madrid reçoit Las Palmas, dans le cadre de la 11e journée de Liga . Battu à Gérone (2-1) puis par Tottenham (3-1), le club merengue traverse une nouvelle zone de turbulences. Troisième du classement, la Maison Blanche de Zinedine Zidane est reléguée à huit points du FC Barcelone et n'a pas d'autre solution que de l'emporter. Pour sa part, la formation des Canaries est 18e et sur une série de six revers d'affilée.