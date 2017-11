"J'ai toujours dit que son bilan à la tête de son club était extraordinaire. Mais je dis aussi que, parfois, Jean-Michel Aulas agace les gens. Ce monsieur balance entre le chaud et le froid. Quand je vois les commentaires qu'il fait parfois sur son entraîneur avant, ensuite, de voler à son secours et éteindre des incendies qu'il a allumés, je trouve ça étonnant. Un jour, on se dit qu'il va virer Bruno Genesio et le lendemain, il le défend contre les attaques. Je ne dirais pas qu'il est cyclothymique ou bipolaire. Mais ça y ressemble un peu. C'est une personne un peu compliquée", a-t-il lancé au micro de RMC.