"On est très fiers. C'est comme dans un rêve. J'ai parlé dans ma causerie de marquer l'histoire du club. On a réussi à marquer sur notre première sortie de balle. J'ai apprécié car on a vu une équipe en confiance qui a fait le travail jusqu'au bout en marquant cinq buts. Tous les attaquants ont marqué et joué les uns avec les autres, s'est félicité l'entraîneur des Gones au micro d'OLTV. Depuis ce fameux coup-franc de Nabil Fekir contre Monaco, tout s'est inversé. Il faut garder les pieds sur terre maintenant. On a la trêve pour bien récupérer avant un nouveau marathon de dix matchs."