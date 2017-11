Fekir et l'OL ont explosé l'ASSE, la Juventus dans la douleur... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

Le quotidien L'Equipe revient sur la victoire de "l'OL par chaos" à Saint-Etienne (5-0), lors de la 12e journée de Ligue 1 . La fin de match a été marquée par l'interruption de terrain des supporters stéphanois, déçus par la réaction de Nabil Fekir après son but. Par ailleurs, Marseille et Lille s'offrent des "jours de trêve" après des succès contre Caen (5-0) et Metz (3-0).On enchaîne avec le Corriere dello Sport et la victoire arrachée par la Juventus Turin face à la lanterne rouge Benevento (2-1). Mené par un promu qui n'a toujours pas décroché le moindre point, le club du Piémont peut remercier Gonzalo Higuain et Juan Cuadrado . Le nul de Naples face au Chievo Vérone permet à la Vieille Dame de revenir à seulement une longueur de la tête du classement.On poursuit avec le journal Marca qui évoque le large succès du Real Madrid contre Las Palmas (3-0). Grâce à des réalisations de Casemiro Marco Asensio et Isco , le club merengue se relance après deux défaites contre Gérone et Tottenham . Troisième, le champion sortant reste à huit longueurs du FC Barcelone , tombeur du FC Séville (2-1).Pour terminer, le Daily Mirror affirme que David Moyes a accepté de prendre les rênes de West Ham United jusqu'au terme de cette saison. Le coach écossais va donc, selon toute vraisemblance, remplacer Slaven Bilic , plus que jamais fragilisé après la défaite face à Liverpool (1-4). Les Hammers ne sont que 18es du classement.