Pour l'ancien Toulousain, c'est sa réputation qui lui a joué un mauvais tour et l'a empêché de s'engager avec les Blaugrana. "J'étais en discussion avec le Barça, c'était bien avancé, et puis..." Le footballeur âgé de 24 ans a ensuite expliqué qu'il n'était "pas contre un retour" dans la capitale française. "Ce sont mes amis, ce sont comme mes frères. Je suis attentif à ce que fait le PSG. Après pour l'avenir, on verra."