ASSE-OL : le CNE en appelle à la Ligue

Le CNE n'a pas apprécié le message 'Pas de cinéma, ce soir on a LA HAINE' déployé par les supporters des Verts. "Le CNE regrette qu'un tel message, incitant un comportement antisportif et contraire aux valeurs du football, ait pu être affiché dans un stade." Le club du Forez risque de lourdes sanctions suite à l'usage de fumigènes et l'envahissement de la pelouse.