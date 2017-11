Âgé de 38 ans, le milieu de terrain italien était arrivé en 2015 sur le continent nord-américain. L'ancien joueur de l'AC Milan et de la Juventus Turin aura notamment remporté à six reprises la Serie A et la Ligue des Champions par deux fois. Avec la Nazionale, la légende aux 116 sélections (13 buts) a décroché le titre mondial en 2006.