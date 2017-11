ASSE-OL : le communiqué de la LFP sur les débordements

La Ligue de football professionnel est sortie du silence à la suite des incidents pendant le derby de dimanche soir entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais.



Sur son site internet, la Ligue "condamne" les débordements et annonce l'ouverture d'une "instruction" dès ce jeudi pour "les comportements violents d'avant-match justement condamnés par le Préfet de la Loire, les banderoles d'incitation à la haine, le nombre très important de fumigènes ainsi que les événements ayant conduit à l'envahissement du terrain qui a provoqué l'interruption de la rencontre durant 40 minutes." Avant de conclure : "Ces faits ternissent l'image du derby et compromettent le déplacement des supporters adverses lors des prochaines rencontres opposant ces deux clubs."